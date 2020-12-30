الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والطقس حتى الثلاثاء المقبل 05 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من غدًا الخميس 31 ديسمبر 2020 إلى الثلاثاء 05 يناير 2021 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اعتبارا من غدًا الخميس 31 ديسمبر 2020 إلى الثلاثاء 05 يناير 2021 نستعرضها معكم فيما يلي:







الخميس 31 ديسمبر 2020

شبورة مائية كثيفة صباحا: تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الجمعة 01 يناير 2021

شبورة مائية كثيفة صباحا: تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





السبت 02 يناير 2021

شبورة مائية كثيفة صباحا: تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .





الأحد 03 يناير 2021

شبورة مالية كثيفة صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .





الاثنين 04 يناير 2021

شبورة مائية كثيفة صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .





الثلاثاء 05 يناير 2021

شبورة مائية كثيفة صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .



