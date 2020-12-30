كيف استقبل متهمو قضية "فتاة المعادي" الحُكم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
تفاعل المتهمون في قضية "مقتل فتاة المعادي"، مع الحكم الصادر ضدهم الذي أصدرته محكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكمة القاهرة الجديدة.

وبعد صدور الحُكم بإعدام المُتهمين الأول والثاني، وبراءة الثالث، توارى المحكوم عليهما بالإعدام سريعًا بعد أن بدت الصدمة عليهما، فيما رفع المتهم الثالث يديه مُهللًا.

وقال:"الحمدلله يارب، عالم بيا وبعيالي، أنا بريء أصلًا، الحمدلله ربنا بيقف مع المظلوم، كنت بصلي ليل ونهار"، وتابع:"الحمدلله، يحيا السيسي أبو المصريين".

وكانت المحكمة قد قضت بإعدام متهمين هما وليد عبد الرحمن فكري ومحمد أسامة وشهرته محمد الصغير بالإعدام شنقًا، ومعاقبة وليد عبد الرحمن فكري بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه 10 الاف جنيه عن التهمة الأخيرة الواردة بامر الإحالة، ومصادرة السلاح الناري والأبيض والذخيرة، وإلزام المحكوم عليهما بالمصاريف.

كما قضت ببراءة محمد عبد العزيز وشهرته حماصة مما أسند اليه، ثالثًا إحالة الدعوى المدنية قبل المتهمين الى المحكمة المختصة لتحديد جلسة نظرها وأرجأت الفصل في مصروفاتها.

صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشار وجيه شقوير، بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

بينما اتهمت "النيابة العامة" المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
وكانت الأدلة التى أقامتها "النيابة العامة" على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير "مصلحة الطب الشرعي" نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.

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