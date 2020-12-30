"الأخ" وراء العثور على جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف غموض العثور جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة وتبين بأن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة لسوء سلوكها.





وتلقى قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا بالعثور على جثة ٢٦ سنة ربة منزل ونجلها 3 سنوات بشقة بدائرة القسم وما قرراه شقيقيها كل من عامل 32 سنة وسائق توك توك 23 سنة مقيمان بالشقة محل البلاغ وأن المجني عليها مُطلقة وتقيم برفقتهما بالشقة سكنهما وأنه أثناء عودة الأول من عمله تقابل مع شقيقه الثاني ولدى صعودهما للشقة عثرا على جثتها ونجلها وأضافا بعدم تواجد نجل آخر لها 4 سنوات.





وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المُبلغ الثاني.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطه.





وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة لسوء سلوك المجني عليها وأنه انتظر حتى غادر شقيقه وقام بخنق المجني عليها حتى فقدت الوعي ثم قام بذبحها ونجليها ووضع جثة أحدها 4 سنوات والأداة المستخدمة داخل حقيبة واستقل توك توك خاص بأحد أصدقائه وتوجه لترعة الإسماعيلية وألقى الحقيبة وبداخلها جثة الطفل والأداة المستخدمة من أعلى كوبري سرياقوس.





كما أضاف بإلقاء جثة نجل شقيقته الاخر بالترعة لإيهام جهات التحقيق بأنها واقعة خطف.



