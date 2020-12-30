عمرو دياب يطير إلى دبي لإحياء حفل خاص

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
نور طلعت
سافر النجم عمرو دياب، مساء أمس إلى دبي لإحياء حفل خاص اليوم على هامش الاحتفالات بليلة رأس السنة.

وسيعود الهضبة، إلى مصر صباح غد ليستكمل طرح باقي أغاني ألبومه الجديد ويتابع ردود فعل جمهوره.

وتصدر دياب، باغنيته الجديدة "عايز اعمل زيك" تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة فقط من طرحها.

الأغنية من كلمات تامر حسين، لحن إسلام زكي، توزيع رامي سمير ميكساج وديجيتال ماستر امير محروس.


وكان عمرو دياب قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي وذلك عبر خدمة فودافون ميوزيك وتطبيق أنغامي، وطرح حتى الآن ثماني أغنيات هي، فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).
2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).
3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).
4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).
5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).
6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).
7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).
8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).
9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).
10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).
11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).
12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل)

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