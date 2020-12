9 يناير.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة الإسكندرية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية المنعقد، اليوم الإربعاء، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، على بدء امتحانات نصف العام الدراسي يوم 9 يناير القادم، وأكد قنصوة أن سيتم إتخاذ كافة التدابير الإحترازية للحفاظ صحة وسلامة الطلاب وكافة منتسبي الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.





وأشار إلى أن الجامعة وضعت كافة إمكاناتها المادية والبشرية وتم توفير جميع الاحتياجات الإضافية لتطبيق مزيد من الإجراءات الإحترازية حتى تتم الإمتحانات في جو صحي وأمن،.





وأكد أن جامعة الإسكندرية ستصدار دليلًا للتعامل مع فيروس كورونا، يتضمن كيفية التعامل والاستجابة الفورية من قبل القائمين علي عملية الإمتحانات، وأن هذا الدليل يتضمن التعامل مع كافة المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا، وكيفية مواجهة أعراضه حال الإصابة بها.





ووافق المجلس علي تحديث قائمة ISI،JCR) Web Of Knowledge) وهي قائمة (SCIE and SSCI) 2018 (JCR) ISI، والتي تحتوي علي 12534 مجلة موزعة علي 236 تخصص، لتكون قائمة (SCIE and SSCI) 2019 (JCR) ISI التي تم إصدارها حديثا، والتي تحتوي علي 12856 مجلة موزعة 236 تخصص، بزيادة عددها 322 وذلك لمصلحة الباحثين بجامعة الإسكندرية ليتم بدء تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير 2021.

وهنأ المجلس الدكتور احمد عادل عبد الحكيم، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعينه عميدا لكلية طب الأسنان.

وكرم المجلس العمداء الذين انتهت فترة عمادتهم وهم الدكتور أشرف ناظم، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد انور، عميد كلية التربية، والدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور طارق سرور، عميد كلية الزراعة سابا باشا، مقدما لهم خالص الشكر والتقدير على الجهود التي قدموها خلال فترة عمداتهم للنهوض بكلياتهم.

ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من جامعة فاروس لمستشفى الحضرة الجامعي بقيمة 4 مليون و110 ألف جنيه مصري.

ووافق المجلس علي اقتراح كلية التربية للطفولة المبكرة بتخصيص عدد (100) منحة دراسية لطلاب الدراسات العليا بتخفيض قدره 50% من قيمة الساعة المعتدة.

كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكلية الزراعة للتعاون في مجالات دراسات الحصر التصنيفي للأراضي.