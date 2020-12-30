رئيس جامعة بني سويف يكرم المحالين للمعاش: نقدر عطاءهم وكفاحهم معنا

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كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 191 والمنعقدة اليوم، الإداريين المحالين للمعاش خلال شهر ديسمبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة علي أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعمهم لاسيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة.



جدير بالذكر، أن العاملين الذين تم تكريمهم وهم: "الدكتوره سهام أديب معوض أمين عام الجامعة السابق، أمينة شكرى عد الجواد بكلية العلوم، عبد الوهاب إبراهيم فرج إدارة الجامعة، صفاء رضا عبد العليم إدارة الجامعة، حسن عبد الحفيظ أحمد المدن الجامعية، هدى عبد الفتاح محمود المدن الجامعية، إيناس محمد عبده كلية العلوم، سعاد عبد القادر عبد الحليم كلية الطب البيطرى، حنان كمال محمد كلية التجارة، عادل عبد الستار على كلية العلوم".



وفي ذات السياق، كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، العقيد ماجد محمد عبد الحميد، عضو بإدارة الأمن الإداري الجامعة نظرًا لتفانيه في العمل والتعامل مع الطلبة والطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بفطنة وهدوء مما كان له مردود إيجابي على منظومة الأمن داخل الجامعة.



وأشاد الدكتور منصور بالأداء المتميز لإدارة الأمن الإداري، في مجابهة أي عقبات تعوق سير العملية التعليمية والإدارية بالجامعة، مؤكدا أن المنظومة الأمنية تعد من أهم الركائز الهامة داخل الجامعة، حيث تم تدعيمها بالعديد من العناصر المتميزة حرصًا على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة لتغطية الحرم الجامعي والكليات والمدن الجامعية.

