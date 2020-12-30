هل سقط ضحايا؟.. القصة الكاملة لانفجار مطار عدن باليمن

صدم الشعب العربي عامة واليمني خاصة، خلال الساعات الأخيرة، بحادث مؤسف وهو انفجار بمطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة اليمنية من السعودية بعدما حلفت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه هادي بالعاصمة السعودية "الرياض".





وأدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك اليمين القانونية يوم السبت الماضي أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض.





3 انفجارات قوية محيط الطائرة

وفور وصول أعضاء الحكومة الجديدة إلى مطار عدن، وقع انفجار في صالة استقبال المطار بجانب إطلاق نار في مطار عدن بعد قليل من وصول الحكومة إليه، حيث استهدفت 3 انفجارات قوية محيط الطائرة التى هبطت فى مطار عدن الدولى حاملة الوزراء، وأعقب ذلك إطلاق نار كثيف، حيث أسفر الحادث عن وقوع قتلى وجرحى، وذكرت مصادر إعلامية ان 5 قتلوا وأصيب أخرون فى الانفجار.





الحوثيين وراء الانفجار

وفي أول تعليق من الحكومة اليمنية على الانفجارات، أكدت وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وقوف الحوثيين وراء انفجار مطار عدن الذي خلف قتلى وعشرات الجرحى اليوم الأربعاء.





ماذا حدث مع أعضاء الحكومة؟

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: "نطمئن ابناء شعبنا العظيم ان جميع اعضاء الحكومة بخير، ونؤكد ان الهجوم الارهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني".





وذكرت تقارير إعلامية عربية بأنه قد تم نقل وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى قصر معاشيق الرئاسي في عدن، بعد الانفجار الذي ضرب المطار لحظة وصولهم "عدن".





كيف نفذ الانفجار؟

وقالت تقارير محلية إن الحفرة الكبيرة التي خلفها الانفجار تشير إلى أنه ربما يكون نفذ بصاروخ بينما تشير مصادر محلية أخرى إلى أنه ربما نفذ بواسطة طائرة مسيرة مفخخة كانت تحمل كمية كبيرة من المتفجرات، وذلك حسب ما ذكر موقع "إرم نيوز" الإماراتي.





عددًا كبيرًا من القتلى والجرحي

وقالت قناة العربية، في خبر عاجل، الأربعاء، إن عددًا كبيرًا من القتلى والجرحي في هجوم بقذايف الهاون استهدف صالة الوصول بمطار عدن، خلال وصول الحكومة اليمنية الجديدة، وهرعت سيارات الإسعاف والفرق الطبية إلى مكان الحادث لمعالجة العدد الكبير من المصابين في التفجيرات.





وفي حصيلة أولية قُتل 5 أشخاص، وأصيب أكثر من 20، للهجوم الذي استهدف مطار عدن، اليوم الأربعاء، كما أعلنت قناة الإخبارية السعودية، إصابة مراسلها عبدالفتاح غلاب فى الانفجار.



