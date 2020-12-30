50 % تخفيض في تذكرة المترو لجماهير مونديال اليد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
خاطب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفريق  مهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن طلب توفير خدمة الانتقال بمترو الأنفاق بسعر مخفض للجماهير التي ستحضر المباريات بموجب تذاكر الدخول والكارت التعريفي لكل مشجع، وذلك طوال فعاليات، وذلك فى إطار تضافر جهود مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة استعدادًا لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد فى الفترة 13-31 يناير 2021.

وفي استجابة سريعة لهذا الطلب، وافق المهندس كامل الوزير على منح محفظة إليكترونية للمشجعين بعدد رحلات الذهاب والعودة فترة البطولة بتخفيض قيمته 50% على قيمة التذكرة الواحدة لكل مشجع، وذلك من خلال الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وبعد الإطلاع على تذكرة حضور المباراة، والكارت التعريفي للمشجعين. 

ويأتي ذلك في إطار التناغم بين جميع مؤسسات الدولة واللجنة المنظمة للبطولة؛ لتهيئة المناخ والعمل على تيسير وصول الجماهير حاملى تذاكر المباريات إلى الصالات المستضيفة للمنافسات وفق الأعداد المسموح بها، إضافة إلى السعي نحو إتاحة كل الاحتياجات والمستلزمات التي تساهم في نجاح أكبر بطولة رياضية فى العالم تقام إبان أزمة كورونا.

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