مكافأة 500 جنيه للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة عيد الميلاد

وافق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، خلال ترؤسه لمجلس الجامعة، اليوم الأربعاء، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على صرف 500 جنيه مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإداري وجميع وحدات وكليات الجامعة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



