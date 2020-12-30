مكافأة 500 جنيه للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة عيد الميلاد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
وافق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، خلال ترؤسه لمجلس الجامعة، اليوم الأربعاء، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على صرف 500 جنيه مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإداري وجميع وحدات وكليات الجامعة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة وحسن سير العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

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