محافظ الفيوم يهنئ رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
ريهام على
بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

جاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يُحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق ".

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