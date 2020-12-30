محافظ الفيوم يهنئ رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد

محافظ الفيوم يهنئ رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:36 م
ريهام على
بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
جاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يُحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق ".
جاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يُحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق ".