السجن 5 سنوات ومراقبة الشرطة في إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث قسم الموسكى"

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قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمود احمد محمد السيد بالسجن لمدة 5 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة عام واحد يبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة، لا تهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكى"







صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسمرتارية ايمن القاضي.







ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات