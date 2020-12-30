إدراج المتهمين بخلية داعش النزهة على قوائم الإرهاب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل


قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، إدراج كل من عبد الله عبد الرؤوف أحمد وحسام عزام محمد المتهمين في القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش والمحكوم عليهم منذ قليل بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة".. علي قوائم الارهاب.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان وسكرتارية ايمن القاضي واحمد مصطف






ووجهت النيابة للمتهمين الأول عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، فى القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابى.

وجاء فى أمر الإحالة انضمام المتهم الثانى لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

أخبار تهمك

موعد مباراة ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعة

كشف غموض ذبح ربة منزل وطفلها بشبرا الخيمة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وإلتشي

منذ 13 دقيقة

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 17 ساعة

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

مصادر أمنية تكشف تفاصيل انفجارات مطار عدن

منذ 41 دقيقة

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

11:05 ص

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

10:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»