أمن البحر الأحمر يعثر على جثة لشاب بالطريق الدائرى بالغردقة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد طه
تكثف مباحث البحر الأحمر جهودها لفك لغز العثور على جثة لشاب بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة عليها آثار نزيف بالأنف والفم وكسر بالساقين، وبجوارها هاتفي محمول ومفاتيح سيارة.


وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بوجود جثة لرجل على الطريق الدائري الأوسط بالغردقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث. وأسفرت التحريات الأولية أن الجثة لـ ا. أ.ص صاحب محل مستحضرات تجميل، لقي مصرعه نتيجة حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسط.


كما تبين وجود سيارة من الجهة الأخرى من الطريق رقم (ط ر م 7989) وتبين أنها خاصة بصاحب الجثة، تم التحفظ على المتعلقات والسيارة، ونقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي وكشف غموض الحادث.

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