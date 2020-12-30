مرجان يكشف للفجر الرياضي ملعب مواجهة سونيديب بطل النيجير في دوري الأبطال

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن الملعب الذي سيقام عليه مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره سونيديب بطل النيجير يوم 5 يناير المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الإياب التي أقيمت في النيجر حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدف دون رد سجله المالي أليو ديانج.

وقال مرجان في تصريحات خاصة :"إن المباراة ستقام على ملعب الأهلي we" يوم 5 يناير المقبل".

وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأهلي في تصريحاته بأن الأهلي حصل على الموافقات الأمنية لإقامة المباراة على ملعب الأهلي "we" ونشكر الجهات الأمنية على موافقتهم".

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