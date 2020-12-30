السجن المؤبد للمتهمين بـ"خلية داعش النزهة "

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع طره بالسجن المؤبد غيابيا على كل من عبد الله عبد الرؤوف أحمد وحسام عزام محمد المتهمين بخلية داعش النزهة في القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة والمتهمين بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش، في القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة". 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان وسكرتارية ايمن القاضي واحمد مصطفي

كانت قد أتهمت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة المتهمين عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسي، مدرب كمال أجسام، بأنهما خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وانضم لها المتهم الثاني وحازوا المتهمين مواد مفرقعة لتحقيق اغراض وأهداف الجماعة الارهابية المنضمين اليها والتي تعمل على تهديد واستقرار البلاد وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واستهداف رجال الامن من الداخلية والقوات المسلحة.

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