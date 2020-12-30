السجن المؤبد للمتهمين بـ"خلية داعش النزهة "

قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع طره بالسجن المؤبد غيابيا على كل من عبد الله عبد الرؤوف أحمد وحسام عزام محمد المتهمين بخلية داعش النزهة في القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة والمتهمين بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش، في القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة".





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان وسكرتارية ايمن القاضي واحمد مصطفي



