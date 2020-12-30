اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لحسم العديد من الأمور وأهمها تقنية الفيديو VAR

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يجتمع اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد مع الأندية اليوم لحسم العديد من الأمور وأهمها تقنية الفيديو VAR.

ووصل كل من طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ومحمد مرجان مدير النادي الأهلي كممثلين للأحمر فى اجتماع اتحاد الكرة.

ووصل أيمن يونس ممثل عن نادي الزمالك للاجتماع باتحاد الكرة.

وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا في الواحدة ظهر غد مع رؤساء أندية القسم الممتاز لدراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين واجراءات قيد يناير وآخر المستجدات الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد بالإضافة إلى الاجراءات الاحترازية المتبعة.

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