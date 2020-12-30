السجن المؤبد على 3 متهمين بخلية الشرابية الإرهابية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات على 3 متهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914.

والمتهمون هم كل من: أسامة السيد وعباس عبد الرحمن وشحات عاطف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين على حسن عمارة وسعد الدين سرحان وسكرتارية ايمن القاضي واحمد مصطفي

وضمت القضية المتهم الأول أسامة السيد على، والثانى عباس عبد الرحمن، والثالث شحاتة عاطف، وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول بوضع النار عندا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان الإرهابية".

ووجه للمتهمين الثاني والثالث الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

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