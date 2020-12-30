محافظ الفيوم: تلقينا 120 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة، بلغ 120 ألفا و681 طلب تصالح حتى الآن، لافتًا الى تقديم كافة أوجه التسهيلات للمتقدمين.



