محافظ الفيوم: تلقينا 120 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
ريهام على
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة، بلغ 120 ألفا و681 طلب تصالح حتى الآن، لافتًا الى تقديم كافة أوجه التسهيلات للمتقدمين.

وأضاف محافظ الفيوم، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم، مناشدًا أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح، قبل نهاية المدة المحددة غدًا الخميس.

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