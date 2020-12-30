نجاة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من انفجارات عدن

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:25 م
انفجارات عدن
انفجارات عدن
وكالات

أكدت مصادر أمنية، منذ قليل، نجاة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من انفجارات مطار عدن، التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

 

وقد وصلت الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

 

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقًا لاتفاق الرياض.

 

وترأس معين عبد الملك الحكومة اليمنية الجديدة، فيما عُين أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية، وفقًا لقناة "العربية".

 

وأشار هادي إلى أن "الحكومة تتكون من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب كما تنص اتفاقية الرياض".

 

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أعلن أمس، عن اكتمال الترتيبات العسكرية الخاصة باتفاق الرياض، موضحًا أنه تم اكتمال فصل القوات ونقلها تحت إشراف فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن.

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