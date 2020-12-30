والد فتاة المعادي بعد الحكم بالإعدام على قاتليها: "مفيش حاجة هتعوضني عن بنتي"

علق الدكتور محمد علي، والد "فتاة المعادي"، على الحُكم بالإعدام الصادر بحق المتهمين بقتل نجلته قائلًا: "مريم تقدر تستريح".

وقال: "عُمر ما حاجة هتقدر تعوضني فقدان بنتي، ولكن الإعدام هيريح كتير بالتأكيد".





وتابع علي: "في كل مرة أحضر إلى هنا أشعر بأن الموضوع وكأنه قد حدث بالأمس".





واختتم بالقول: "الحمدلله، مريم تقدر تستريح".





وكان حضور القاعة الذي جلسوا بجوار والد الضحية قد وجهوا التهنئة له بعد الحُكم، قائلين "في الجنة إن شاء الله"، وقد بدا عليه علامات الارتياح وظل يُردد:"الحمدلله الحمدلله" عقب الحكم".





وكانت المحكمة قد قضت بإعدام متهمين هما وليد عبد الرحمن فكري ومحمد أسامة وشهرته محمد الصغير بالإعدام شنقًا، ومعاقبة وليد عبد الرحمن فكري بالحبس مع الشغل سنة واحد وتغريمه 10 آلاف جنيه عن التهمة الأخيرة الواردة بامر الإحالة، ومصادرة السلاح الناري والأبيض والذخيرة، وإلزام محكوم عليهما بالمصاريف.





كما قضت براءة محمد عبد العزيز وشهرته حماصة مما أسند اليه، ثالثًا تحالة الدعوى المدني قبل المتهمين الةى محكمة مختصة لتحديد جلسة نظرها وأرجأت الفصل في مصورفاتها.





صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشار وجيه شقوير، بعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.





وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها «مريم» عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.





بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.



