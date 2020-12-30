كشف غموض ذبح ربة منزل وطفلها بشبرا الخيمة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، غموض مقتل سيدة مطلقة وطفلها 5 سنوات بشبرا الخيمة، وتبين أن مرتكب الواقعة شقيقها، وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرض المتهم على النيابة لاتخاذ شؤونها.


تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بالعثور علي جثة ربة منزل وابنها طفل، 5 سنوات مقتولين في شقتهما بمحطة هاميس دائرة القسم وتجمع الأهالي.

انتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وجرت معاينة الشقة محل الواقعة والتحفظ على الجثث، وتبين أنهما لـ "تيسير ج" مطلقة 26 عاما، ربة منزل، وابنها "مازن" 5 سنوات، يعيشان بمفردهما في منزل عائلة القتيلة والذي يقطن فيه شقيقاها أيضا.

وبالفحص والمعاينة من قبل رجال المباحث، تبين أن مرتكب الواقعة هو "محمد.ج" 21 عاما، سائق توك توك"، ومقيم مع القتيلة بنفس المنزل، وذلك لشكه فى سلوكها، حيث أن القتيلة تزوجت مرتين من قبل، وجرى طلاقها بعد الزيجتين، وأنجبت الطفل "مازن.م.ب" 5 سنوات، وجرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وحار عرضه على النيابة.

وأكد عدد من شهود العيان بالمنطقة، أن المجني عليها مطلقة من فترة وتعيش مع شقيقيها، وأنهم فوجئوا بهما يستغيثان بعد العثور على الجثث، وجرى نقل الجثتين لمستشفى ناصر العام لبدء التشريح.

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