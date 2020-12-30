رئيس جامعة بني سويف يلتقي برؤساء اتحاد الطلاب ويوجه بتدريبهم على مهارات القيادة

التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، برؤساء الاتحادات الطلابية على مستوى كافة كليات الجامعة، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب.





وخلال اللقاء، قدم رئيس الجامعة التهنئة للاتحاد الجديد، مؤكدًا على دعم الجامعة الكامل لهم، لافتًا إلى أن الجامعة سوف تقوم بتوفير دورات تدريبية متخصصة لرؤساء الاتحاد على مهارات القيادة، كما حثهم على القيام بحل كافة المشاكل المتعلقة بزملائهم الطلاب، من خلال الاستماع لمقترحاتهم وآرائهم ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجههم، داخل الجامعة أو خارجها.



