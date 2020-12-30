"مهندسين الإسكندرية" تتعاقد مع 33 جهة علاجية وتطلق 12 ندوة في ظل كورونا (صور)

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نظمت لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندس كريم الكسار، عددا من التعاقدات في إطار نشاط اللجنة عام 2020 وعددهم 33 جهة علاجية جديدة بينما تم تنظيم 12 ندوة تثقيفية ويوم صحي مجاني وحملات علاجية بالتعاون مع عدد من الجهات العلاجية، بالإضافة إلى المشاركة مع الحملات القومية مثل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والحملة القومية ضد الحصبة الألمانية.



وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية انه فى ظل أزمة كورونا لم تتوقف الأنشطة الصحية وتم تنظيم 3 ندوات أونلاين في أزمة الكورونا، كما تم عقد 28 بروتوكول مع جهات علاجية بموجب كارنية النقابة.



وأضاف أنه فى إطار مساعدة شباب المهندسين تم عقد القرض الحسن للمهندسين تسهيلا عليهم في ظل أزمة كورونا، وفاز فيها 70 مهندس بقرض بقيمه 10 آلاف جنيه، وفاز 60 مهندس بقيمة قرض 5000 جنيه ليكون إجمالي قيمة القرض الحسن مبلغ مليون جنيه فقط لا غير، وتم إجراء القرعة علنيه من خلال البث المباشر على صفحة النقابة الرسمية.