بالأسماء.. لجنة الفصل في تظلمات الإعادة من الزوال تصدر قراراها بشأن 439 ملفا

فحصت اللجنة المشكلة من نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، للفصل في تظلمات الإعادة من الزوال، برئاسة الأستاذ محب المكاوي وكيل المجلس، 439 تظلم.





وكشف "المكاوي"، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تعكف خلال الفترة الماضية، على دراسة كافة ملفات التظلمات وستنتهي منها خلال أسبوع، بناء على تعليمات وتوجيهات نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية.





وأوضح الأستاذ محمد الكسار عضو المجلس، أن الملفات سيتم إرسالها إلى النادي النهري بالمعادي، وعلى الأساتذة الوارد أسمائهم في الكشوف التوجه لإدارة القيد بداية من السبت القادم لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم وسداد الاشتراك واستلام الكارنيه.





يشار إلى أن اللجنة انتهت يوم 26 ديسمبر الجاري من نظر 301 ملف من تظلمات الإعادة من الزوال، ونشرت الكشوف عبر الموقع الرسمي للنقابة.





جدير بالذكر، أن نقيب المحامين، شكل لجنة يوم 30 نوفمبر الماضي، برئاسة الأستاذ محب المكاوي وكيل النقابة، وعضوية السادة الأستاذة أعضاء المجلس التالي أسمائهم للفصل في تظلمات الإعادة من الزوال:





1- الأستاذ حسين الجمال الأمين العام.

2- الأستاذ أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد.

3- الأستاذ عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد.

4- الأستاذ محمد الكسار عضو المجلس.

5- الأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس.

6- الأستاذ صلاح سليمان عضو المجلس.

7- الأستاذ ماجد حنا عضو المجلس.