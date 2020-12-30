موعد مباراة ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

سيكون عشاق كرة القدم الأوروبية بصفة عامة، والإيطالية بصفة خاصة، على موعد مع الإثارة والندية، عندما يستضيف أي سي ميلان نظيره يوفنتوس علي ملعب سان سيرو.









ويستقبل الميلان نظيره يوفنتوس يوم الاربعاء 6 يناير 2021، علي ملعب سان سيرو، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.









ويأمل الروسونيري في الابتعاد بصدارة ترتيب الكالتشيو، وتأكيد أحقيته بها عندما ثاني مبارياته في العام الجديد، ضد السيدة العجوز.









يذكر ان ميلان سيواجه بينفينتو يوم الأحد المقبل 3 يناير، في الجولة الخامسة عشر، بينما اليوفي سيواجه أودينيزي في نفس الجولة.









ويحتل الروسونيري المركز الأول برصيد 34 نقطة، بينما يحتل البيانكونيري المركز السادس برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، وله مباراة مؤجلة ضد نابولي.