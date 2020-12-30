رسمياً .. يوسف مديرا فنيا لبني سويف بالقسم الثاني

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
قرر مجلس إدارة نادى بنى سويف برئاسة على سليم تعيين محمد يوسف مديرا فنيا للفريق الكروى الاول وذلك عقب رحيل ايمن المزين عن تدريب الفريق خلال الساعات الماضية .

وعلم "الفجر الرياضى" بإجراء تغييرات على صعيد تشكيل الجهاز الفنى والإدارى للفريق حيث جاء التشكيل على النحو الأتى : 

محمد يوسف مديرا فنيا، وسيد عامر مدرب عام وياسر رجب وأحمد السادات مدربين، ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى، وأحمد ماهر وطه حسين وعلى جاد وعبد الرحمن كمال أعضاء الجهاز الإداري وأحمد سعودى ووائل محمد للجهاز طبي .

ويستعد الجهاز الفنى الجديد لبنى سويف لتجهيز صفوف الفريق للمباراة القادمة أمام قنا الرياضى والمقرر إقامتها السبت القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

ويحتل بنى سويف المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط .

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