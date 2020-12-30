نيران استمرت 120 دقيقة.. مصنع المشابك المحترق فجراً في البدرشين غير مرخص

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على مدار ساعتين متواصلين تصدى قوات الدفاع المدني بأرواحهم لمحاصرة ألسنة لهب إندلعت في مصنع مشابك خشبية على مساحة 600 مترًا، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.







وأكدت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة أن مصنع المشابك الخشبية المحترق، فجر اليوم، بمركز البدرشين، يعمل بدون ترخيص، إضافة إلى عدم وجود معايير السلامة والأمن الصناعي، وملك شقيقين (علي - مجدي)، عمرهما 50 سنة و70 سنة، يقيمان بنفس العقار محل المصنع.







وبينت التحريات أنه بعد أذان الفجر حضر مجموعة من الصبية العاملين في المصنع استعدادًا لعملهما في المصنع الكائن بشارع المكرونة، وأثناء لهوهم حرك أحدهم سلك كهرباء ماكينة فتطاير الشرر الذي احتلك بـ"النشارة"، وتسبب في إندلاع النيران داخل المصنع







وتوصلت المعاينة عن ملابسات إندلاع النيران داخل المصنع حيث تبين أن ماس كهربائي في توصيلات الكهرباء العشوائية نتج عنه الحريق قبل بدء العمل بالفترة الصباحية بالمصنع.







كان تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من منشأة صناعية بشارع المكرونة، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ6 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع إطفاء الجنوب.





وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب على مساحة 600 متر بالطابق الأرضي لعقار سكني مكون من 3 طوابق.





وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

