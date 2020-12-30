مصادرة السيارات المتروكة والمتهالكة علي جانبي الطرق في محافظة قنا







جاء ذلك خلال الاجتماع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة عدد من الملفات ومنها موقف إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وخطة العام المالي 20202021.



أمر اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، مسئولي المرور والوحدات المحلية آلية مصادرة السيارات المتروكة والمتهالكة علي جانبي الطرق والتي تمثل عائقا أمام حركة السيارات والمارة وتخصيص أماكن محددة لاستيعاب هذه السيارات.