بالأسود.. نوال الزغبي تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال سوادء، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغنيات متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما وإلهامى دهيمة.

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