إعادة مباراة الجزيرة المطروحي ومالية كفر الزيات (مستند)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
قررت لجنة التظلمات قبول إستئناف نادي الجزيرة المطروحي ضد قرار لجنة المسابقات بإعتبار نادي الجزيرة مهزوما من مالية كفر الزيات بنتيجة 0/3 بسبب عدم تواجد سيارة أسعاف بعد مراجعة الأوراق والمستندات المقدمة من نادي الجزيرة والتي تفيد بإخطار هيئة الأسعاف بموعد المباراة وسداد الرسوم.

وبناء علية قررت لجنة المسابقات إعادة المباراة يوم الأثنين الموافق 18 يناير بملعب المدينة الشبابية بأبوقير.

يذكر أن نادي الجزيرة يحتل المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

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