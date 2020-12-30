انفجار في مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:45 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أفادت وسائل إعلام، منذ قليل، بوقوع انفجار في مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة

 

وقد ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بوصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن.

 

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقًا لاتفاق الرياض.

 

وترأس معين عبد الملك الحكومة اليمنية الجديدة، فيما عُين أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية، وفقًا لقناة "العربية".

 

وأشار هادي إلى أن "الحكومة تتكون من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب كما تنص اتفاقية الرياض".

 

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أعلن أمس، عن اكتمال الترتيبات العسكرية الخاصة باتفاق الرياض، موضحًا أنه تم اكتمال فصل القوات ونقلها تحت إشراف فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن.

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