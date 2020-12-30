محافظ قنا: تلقينا 67 ألفا و335 طلب تصالح وتعليمات مشددة بسرعة فحص الطلبات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قال محافظ قنا، اللواء أشرف غريب الداودي، إنه تم تلقي 67 ألفا و335 طلب تصالح بمختلف مراكز ومدن المحافظة، منذ انطلاق أعمال التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح أنه وجه مسئولي الوحدات المحلية بسرعة فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، موجها المسئولين بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المنشآت الآيلة للسقوط بنطاق المحافظة حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

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