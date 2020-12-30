١٥ ألف كمامة طبية هدية للصحفيين من جامعة دمنهور

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:36 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
تسلم الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، عدد ١٥ ألف كمامة طبية هدية للصحفيين، من الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور.

وقال "ميري" في بيان له، إن ذلك جاء تقديرًا من الجامعة لدور الصحفيين المهم في مواجهة جائحة كورونا، وتم تسليم الكمية للنقابة؛ حيث سيتم توزيعها للزملاء من مقر النقابة، بواقع ١٠ كمامات لكل زميل.

'الصحفيين' توجه الشكر لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والأطقم الطبية

وكان قد أعرب مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، عن شكره وتقديره، لجهود مؤسسات الدولة المصرية، في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وفي مقدمتها مجلس الوزراء، لما تبديه غرفة عمليات تلقي الشكاوى من تعاون واستجابة سريعة لما يرد إليها من النقيب ولجنة الرعاية الصحية وأعضاء مجلس النقابة، من حالات تخص الصحفيين وأسرهم.

ووجه مجلس النقابة في بيان سابق له، الشكر والتقدير، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ومكتبها، والسادة مديري مستشفيات العزل، وجميع الأطقم الطبية، أبناء الجيش الأبيض المقاتلين على جبهة مواجهة فيروس "كورونا"، وغيره من الأمراض.

كما وجه المجلس الشكر للدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح مدير مستشفى قصر العيني القديم، لما يقدمانه من تعاون بناء مع نقابة "الصحفيين"، بما يخفف آلام من أصابتهم الجائحة من الصحفيين وأسرهم.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء أعضاء النقابة وأسرهم، وكذا المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة والحزبية، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، للحد من مخاطر تفشي الموجة الثانية من الجائحة.

وأكدت النقابة في بيانها، أهمية اتساق الإجراءات الاحترازية للمؤسسات مع ما تتخذه الدولة من إجراءات، تخفيض عدد العمالة اليومية، لتقليل كثافة التواجد في مقرات العمل، مع اتخاذ إجراءات التطهير الدائم.

وأوضحت النقابة أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، توفر ما يلزم الزملاء من مطهرات وكمامات، لتمكين الزملاء من الالتزام بإجراءات الوقاية.

ودعت مجلس نقابة الصحفيين، المؤسسات الصحفية، السماح للزملاء الصحفيين مصابي الأمراض، المزمنة وكبار السن، العمل من المنزل، للحد من احتمالات الإصابة.

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نقابة الصحفيين كمامات طبية للصحفيين خالد ميري الفجر

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