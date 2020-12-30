كيف تقلل "الرضاعة الطبيعية" من خطر الإصابة بكورونا؟.. طبيب يجيب
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:36 م
عمرو الشامي
كشف الدكتور أحمد شرابي، استشاري الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى كفر الشيخ العام، أن الرضاعة الطبيعية هي فرصة للنجاة من فيروس كورونا بالنسبة للأم المرضعة والطفل الرضيع، وأن خطر الإصابة بالنسبة لهما أقل بكثير من الأم التي ترضع طفلها لبن صناعي.
وأضاف شرابي، أن الرضاعة الطبيعية تحسن مناعة الطفل بطريقة مباشرة بسبب الأجسام المضادة التي تكون في اللبن فإنها تقوي مناعته ومن شأنها أن تمنع بنسبة كبيرة إصابته بفيروس كورونا ولو حدث أصيب فتكون الإصابة خفيفة جدا ويتعافي منها سريعة، وأما فيما يخص الأم فإن الرضاعة الطبيعية تحسن مناعتها بطريقة غير مباشرة لجعلها الحالة العامة والصحية لها أفضل من غيرها
وتابع استشاري الأطفال: أنه بتحسين الحالة النفسية للأم فإن ذلك ينعكس علي مناعتها ويجعلها أفضل، ومن شأن الرضاعة الطبيعية أيضا أن تمنع إصابة الأم بأي أمراض مزمنة خلال فترة رضاعتها، لافتا أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد كثيرة جدا بالنسبة للأم والطفل علي السواء.