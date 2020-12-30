الأهلي يدرس موعد جديد لاحتفالية التتويج بالثلاثية ونادي القرن

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يبحث مسؤولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية مع الشركة الراعية لتحديد ميعاد جديد لاحتفالية نادي القرن والتتويج بالثلاثية والتي كان من المقرر لها يوم 20 ديسمبر الجاري.

وكان من المقرر أن تقيم الشركة الراعية للنادي الأهلي، احتفالية بمناسبة فوز النادي الأحمر بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، وفوز النادي بجائزة نادي القرن من مؤسسة جلوب سوكر خلال الحفل الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تسلمها محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.


ومن المقرر أن يقوم مسؤولو النادي الأهلي بتحديد الموعد الجديد للاحتفالية بالتنسيق مع الشركة الراعية للنادي الأحمر، وفقا لتطورات كورونا ووضعها العام.

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