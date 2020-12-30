اليوم.. مسحة طبية لفريق الأهلي استعدادًا لمواجهة وادي دجلة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي يجري مسحة طبية اليوم الأربعاء قبل بداية التدريبات الجماعيه؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة القادمة.


ويتخذ الجهاز الفني للأهلي كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.


ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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