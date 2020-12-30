بطل النيجير يصل القاهرة خلال ٤٨ ساعة استعدادًا لمواجهة الأهلي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن فريق سونيديب بطل النيجر يصل خلال اليومين المقبلين؛ استعدادا لمواجهة الإياب التي تقام يوم ٥ يناير المقبل.


وأضاف: «سوينديب يصل يوم ١ أو ٢ يناير المقبل، حيث ننتظر تأكيدا من الفريق الضيف بشأن الموعد النهائي لوصوله إلى القاهرة. 


وفاز الأهلي ذهابا على سوينديب بطل النيجر بهدف نظيف سجله المالي أليو ديانج لاعب الفريق في مستهل رحلة الفريق الدفاع عن لقبه الإفريقي.

أخبار تهمك

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ يوم

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 11 ساعة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وسونيديب في أفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

فريق إسباني يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

منذ أقل من ساعتين

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ ساعة و 13 دقيقة

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

11:05 ص

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

10:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»