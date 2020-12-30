المستشار سامي صبحي عضوا باللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعيين المستشار سامي صبحي متري عضوا ثالثا باللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك للفترة المقبلة.

وينضم صبحي للواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة لإدارة النادي حيث يتولى منصب أمين الصندوق باللجنة.

والمستشار سامي صبحي متري (٦٠ عاما) أحد المنتمين لنادي الزمالك منذ سنوات و لديه ولدان (الفريد و مايكل) وتدرج بالعمل في سلك القضاء العسكري حتى وصل لرتبة اللواء.

كما سبق لصبحي العمل مستشارا بوزارة البيئة وتقلد العديد من المناصب الإدارية المختلفة.

ومن جانبه أعرب المستشار سامي صبحي أمين صندوق النادي عن سعادته بتكليف الوزارة مشددا على سعيه مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ببذل أقصى جهد للعمل على كل الملفات المطلوبة منهم الفترة المقبلة.

وأكد صبحي على ثقته في تكاتف الجميع داخل النادي مع اللجنة الحالية و الدعم المطلوب في هذه الفترة لتحقيق طموحات جماهير نادي الزمالك.

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