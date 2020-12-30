ضمن مبادرة "ستر ودفا".. الأورمان توزع بطاطين الشتاء بالقرى الأكثر احتياجًا بقنا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
وزعت جمعية الأورمان بقنا بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة قنا بالتعاون مع شركة أورانج، ضمن مبادرة "ستر ودفا" لمجابهة فصل الشتاء، حيث تم التوزيع في قرية دندرة مركز قنا، وقرية نجع عمارة مركز نجع حمادي، وقرية حاجر دنفيق مركز نقادة، وقرية الكوم الأحمر مركز فرشوط.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بقنا لديه خطة محكمه ينفذها للتوزيع العادل على أقاصي القرى والنجوع بالمحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار شعبان أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام.
ضمن مبادرة "ستر ودفا".. الأورمان توزع بطاطين الشتاء بالقرى الأكثر احتياجًا بقنا
ضمن مبادرة "ستر ودفا".. الأورمان توزع بطاطين الشتاء بالقرى الأكثر احتياجًا بقنا

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قنا توزيع بطاطين الاورمان

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