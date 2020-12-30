قادة الاتحاد الأوروبي يوقعون الاتفاق المبرم مع بريطانيا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:02 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات

وقع قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الاتفاق المبرم مع المملكة المتحدة، حسبما أفادت قناة اكسترا نيوز، في خبر عاجل لها.

 

وفي وقت سابق، توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري لفترة ما بعد "البريكست".

 

وقال الحكومة البريطانية إن الاتفاق يضمن أننا لم نعد ندور في فلك الاتحاد الأوروبي، ولسنا ملزمين بقواعد الاتحاد ولا يوجد دور لمحكمة العدل الأوروبية ، وقد تم استعادة السيادة، هذا يعني أننا سنحصل على الاستقلال السياسي والاقتصادي الكامل في الأول من يناير 2021.

وأشارت إلي أن الاتفاق يمنحها نظام الهجرة القائم على النقاط ليتم السيطرة كاملة على من يدخل بريطانيا وستنتهي حرية التنقل و دول الاتحاد.

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