الأرصاد توجه نصائح وتحذيرات للمواطنين خلال احتفالات رأس السنة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن وجود ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب في الصباح الباكر سببه حالة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية التي تشهده البلاد خلال هذه الفترة من العام.





وأكد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، عدم وجود فرص لتساقط أمطار خلال الفترة القادمة مع هدوء كامل لسرعات الرياح، مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح؛ يؤدي لتكون الشبورة الكثيفة والتي تصل لحد الضباب خاصة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد.





وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، قائدي المركبات بالخروج بعد التاسعة صباحًا بعد تحسن الرؤية على الطرق، وحال وجود ضرورة للخروج أثناء تكون الشبورة المائية فيجب القيادة بهدوء واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، والاطمئنان على أن كشافات الشبورة بالسيارة تعمل بشكل جيد، مع استخدام الكباري العلوية وأماكن عبور المشاة تجنبًا للحوادث على الطرق السريعة.



