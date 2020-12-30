برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة البوابة الرئيسية لتمكينها في كافة المجالات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة



أشادت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، بقرار الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بشأن منح حوافز ومزايا مالية للوحدات والهيئات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية لتمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها خلال عام 2021، واصفة هذا القرار بـ"الممتاز" خاصة في ظل الظروف التي تُعاني منها البيوت المصرية في ظل أنتشار فيروس كورونا القاتل.

وأوضحت "البيومي" في بيان لها، أن الدولة دائمًا تحرص على دعم المرأة المصرية بمختلف الفئات والطبقات، مما يٌساعد على تمكينها في كافة المجالات، خاصة وأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو البوابة الرئيسية لتمكينها في كافة المجالات على أرض الواقع، لافتة إلى أنها لم تستطيع المرأة أن تمارس دورها في المُجتمع بموضوعية ومهنية وحرفية، إلا إذا كان لديها مصادر دخل مستقل.

وأكدت عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، أن الكثير من المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تقوم بها الحكومة للمرأة تساعد على تمكين المرأة ولكن بصورة غير مباشرة، ولذلك منح حوافز ومزايا مالية للشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية تستهدف تمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها، مما يُساعد الدولة على تنفيذ خطتها في تحقيق التنمية المُستدامة 2030، والتي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين في الوصول للتمويل.

وطالبت البيومي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بوضع عددًا من الضوابط الواجب مراعاتها والالتزام بها كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، والتي تُساعد على حظر التمييز بين الرجل والمرأة، خاصة وأننا مجتمع ذكوري بالطبع.

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