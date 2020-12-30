ضبط 9462 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بإرتداء الكمامة

شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتداء السائقين الكمامات الواقية، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 9462 سائق نقل جماعي لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 332 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 836 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.





وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي تحرير (836) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق.





وضبط (332) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات (2142) أرجيلة.





اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (9462) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.





وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.



