ضبط 9462 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بإرتداء الكمامة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتداء السائقين الكمامات الواقية، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 9462 سائق نقل جماعي لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 332 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 836 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي تحرير (836) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق.

وضبط (332) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات (2142) أرجيلة.

اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (9462) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

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