نقابة المهندسين بكفر الشيخ توقف تقديم خدماتها خوفا من كورونا

أعلنت نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس عبد السميع يوسف، إيقاف جميع الأنشطة والخدمات النقابية والدورات التدريبية بالنقابة، وذلك نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وأن هذا القرار يأتي حفاظا على سلامة جميع العاملين من الإصابة بالفيروس.





وأكدت النقابة، في بيان عاجل، أنه يستثنى من هذا القرار إعتماد شهادات الإشراف والتقارير الهندسية والرعاية الصحية، ووضعت جدول بالأيام لإستخراج شهادات الإشراف حيث حددت يوم السبت لمركزي الحامول وكفر الشيخ، والأحد لمركزي قلين وفوه، ويوم الإثنين مركزي سيدي سالم والرياض، والثلاثاء مركزي دسوق وبلطيم، والأربعاء مركزي مطوبس بيلا.



