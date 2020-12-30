نقابة المهندسين بكفر الشيخ توقف تقديم خدماتها خوفا من كورونا
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
عمرو الشامي
أعلنت نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس عبد السميع يوسف، إيقاف جميع الأنشطة والخدمات النقابية والدورات التدريبية بالنقابة، وذلك نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وأن هذا القرار يأتي حفاظا على سلامة جميع العاملين من الإصابة بالفيروس.
وأكدت النقابة، في بيان عاجل، أنه يستثنى من هذا القرار إعتماد شهادات الإشراف والتقارير الهندسية والرعاية الصحية، ووضعت جدول بالأيام لإستخراج شهادات الإشراف حيث حددت يوم السبت لمركزي الحامول وكفر الشيخ، والأحد لمركزي قلين وفوه، ويوم الإثنين مركزي سيدي سالم والرياض، والثلاثاء مركزي دسوق وبلطيم، والأربعاء مركزي مطوبس بيلا.
فيما حددت يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع لاستخراج تقارير الرعاية الصحية لكافة المهندسين، داعية الجميع إلى الالتزام بارتداء الكمامة والالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية، وأيضا الالتزام بالأيام التي حددتها لاستخراج التقارير المطلوبة منعا للتكدس.