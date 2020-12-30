ضبط 6077 قطعة غيار أجهزة إلكترونية بمخزن بدون ترخيص بالقاهرة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مسئول عن مخزن إلكترونيات وكاميرات مراقبة كائن بدائرة قسم شرطة عابدين) لقيامه بإدارة مخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها وجميعها مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (عدد 6077 قطعة غيار أجهزة إلكترونية).

بمواجهته إعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني

منذ ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ يوم

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ ساعة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 11 ساعة

فريق إسباني يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

11:05 ص

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

10:21 ص

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»