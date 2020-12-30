ضبط 6077 قطعة غيار أجهزة إلكترونية بمخزن بدون ترخيص بالقاهرة

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مسئول عن مخزن إلكترونيات وكاميرات مراقبة كائن بدائرة قسم شرطة عابدين) لقيامه بإدارة مخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها وجميعها مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (عدد 6077 قطعة غيار أجهزة إلكترونية).



بمواجهته إعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



