بزعم توظيفها.. ضبط سيدة لاتهامها بالاستيلاء على أموال المواطنين

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تواصل أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهود فى مكافحة جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وضبط مرتكبيها

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج).. بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وقيام (إحدى السيدات – لها معلومات جنائية - مقيمة بمحافظة سوهاج).. بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المفروشات مقابل أرباح مجزية، وحصولها على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المســــتولى عليها بالمخالفة للقـانــون.

كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بالإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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