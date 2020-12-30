قافلة طبية علاجية بقريه الروضة والكشف على 1644 مريضا خلال يومين

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية الروضة مركز بلقاس حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1644 مريض خلال اليومين،، ستمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة


وضمت القافلة ١٠ عيادات متخصصة شملت:٢ عياده باطنه و٢ عياده اطفال وعياده جلديه وعياده جراحه
وعيادة عظام وعياده نسا وتنظيم اسره واسنان ).


وقد كان البيان الختامي للقافلة العلاجيه باطنة 440، أطفال 436، عظام 241، جراحة 87، جلدية 175، نساو تنظيم اسرة 153أسنان 112 حالة.


كما تم توفير 140 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 382 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 167 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 36 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 155 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم،.

كما تم تحويل 9 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل 6 قرارات نفقه الدوله وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.
قافلة طبية علاجية بقريه الروضة والكشف على 1644 مريضا خلال يومين
قافلة طبية علاجية بقريه الروضة والكشف على 1644 مريضا خلال يومين
قافلة طبية علاجية بقريه الروضة والكشف على 1644 مريضا خلال يومين
قافلة طبية علاجية بقريه الروضة والكشف على 1644 مريضا خلال يومين
قافلة طبية علاجية بقريه الروضة والكشف على 1644 مريضا خلال يومين
قافلة طبية علاجية بقريه الروضة والكشف على 1644 مريضا خلال يومين
قافلة طبية علاجية بقريه الروضة والكشف على 1644 مريضا خلال يومين
قافلة طبية علاجية بقريه الروضة والكشف على 1644 مريضا خلال يومين

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