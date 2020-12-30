رئيس جامعة الفيوم يهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

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تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والشعب المصري العظيم ومنسوبي جامعة الفيوم بمناسبة العام الميلادي الجديد، سائلا الله عز وجل أن يكون عام خير ورخاء على الشعب المصري والأمة العربية وجميع بلاد العالم.



وبهذه المناسبة يدعو رئيس الجامعة الشعب المصري للتحلي بالأمل والحب والسلام، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا جميعا الوباء والبلاء.



ويثمن الدكتور أحمد جابر شديد، جهود الدولة المصرية خلال العام المنصرم على كافة المستويات حيث شهدت مصر طفرة حضارية غير مسبوقة في ظل قيادة حكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

