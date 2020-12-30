رئيس جامعة الفيوم يهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
ريهام على
تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والشعب المصري العظيم ومنسوبي جامعة الفيوم بمناسبة العام الميلادي الجديد، سائلا الله عز وجل أن يكون عام خير ورخاء على الشعب المصري والأمة العربية وجميع بلاد العالم.

وبهذه المناسبة يدعو رئيس الجامعة الشعب المصري للتحلي بالأمل والحب والسلام، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا جميعا الوباء والبلاء.

ويثمن الدكتور أحمد جابر شديد، جهود الدولة المصرية خلال العام المنصرم على كافة المستويات حيث شهدت مصر طفرة حضارية غير مسبوقة في ظل قيادة حكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ يوم

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

منذ أقل من ساعتين

فريق إسباني يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني

منذ ساعة و 7 دقيقة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

11:05 ص

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

10:21 ص

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»