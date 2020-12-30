بسبب عطل مفاجئ .. قطع المياه عن 3 مناطق بشبين القناطر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلنت شركة مياه القليوبية، اليوم الأربعاء، انقطاع المياه عن عدة مناطق بشبين القناطر، بسبب عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي قطر 500 مم، بمدينة شبين القناطر.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها هي (الوكلاء- الدلتا- عزبة أبو خضرة)، وجرى الدفع بالفرق الفنية لسرعة إصلاح العطل، وإعادة ضخ المياه من جديد للمناطق المتضررة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه خلال تلك الفترة وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة الشرب خلال تلك الفترة.

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