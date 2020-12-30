وزير الرياضة يطمئن على تجهيزات الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية قبل انطلاق مونديال اليد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية للصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة لرصد توافر كافة التجهيزات والمستلزمات المطلوبة بالصالة بعد الإنتهاء من إنشائها استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في يناير المقبل.

وشملت جولة الوزير داخل الصالة أرض الملعب والمدرجات والقاعات وغرف خلع الملابس ومواقع التدريب والتي تم تصميمها وتنفيذها وفق المعايير الدولية.

وتوجه وزير الشباب والرياضة، عقب ذلك لتفقد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية والتي تتضمن مشروع الصالة المغطاة، وتضمنت الجولة زيارة حمام السباحة الأوليمبي، وملاعب كرة القدم، والملاعب المتعددة الأغراض، والمساحات المخصصة للأطفال والعائلات، ومجمع الإسكواش، والمبنى الإداري، وصالات الأنشطة.

واطمأن الوزير على الاستعدادات القصوى المتخذة بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية والتي ستستضيف منافسات مونديال العالم لليد بجانب الصالات المغطاة ب "استاد القاهرة، برج العرب، 6 أكتوبر"، مشيرًا إلى المتابعة اليومية مع اللجنة المنظمة للمونديال لجميع التجهيزات النهائية مع قرب موعد البطولة سعيًا لتحقيق التميز في الاستضافة ونجاح التنظيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل تحدي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد إحدي القلاع الرياضية العملاقة التي تشهدها مصر في الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى تنوع الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية التي ستقدمها المدينة.

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